Дніпропетровська ОДА: Спецназ "Дніпро" буде підконтрольний МВС, а не губернаторові

Про це заявив заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан.

За його словами, розповсюджена у неділю, 13 квітня, інформація щодо формування батальйону спецназу «Дніпро», була перекручена деякими ЗМІ. «Журналісти трохи помилилися щодо служби і оплати служби цих людей (спецпідрозділу «Дніпро» - УНІАН)», - сказав він.

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Зокрема, Геннадій Корбан зазначив, що розцінки оплати служби спецпризначенців «будуть узгоджені з МВС». Крім того, за його словами, ряд ЗМІ чомусь написали суми в доларах. «Насправді мова йшла про гривні. На сьогоднішній день фінансові служби з'ясовують, як сформувати бюджет. Цілком можливо, що частина коштів місцевих бюджетів та обласного бюджету може бути спрямована на потреби спецпідрозділу. Але основним фінансовим донором буде МВС, оскільки у них свій бюджет і казначейство здійснює платежі в межах їх бюджету», - пояснив заступник голови Дніпропетровської ОДА.

Крім того, за його словами, не вірним є твердження журналістів, що спецпідрозділ буде контролюватися місцевою владою, зокрема, губернатором. «Офіційно це підрозділ буде перебувати на балансі МВС. Губернатор не може командувати спецпідрозділом... Ми беремо лише опікунство над ним щодо їх матеріально-технічної бази, розміщення», - сказав Корбан і додав, що місцева влада в Дніпропетровську буде стежити, щоб спецпідрозділ ніс службу в комфортних умовах.

Як повідомлялося, раніше заступник голови Дніпропетровської облдержадміністрації Геннадій Корбан заявив, що в понеділок, 14 квітня, починається формування батальйону спеціального призначення «Дніпро» для захисту України з числа патріотично налаштованих жителів області і під керівництвом офіцерів-афганців. «Наша мета - гарантувати правопорядок і безпека громадян України, яким загрожує діяльність невідомих диверсійних груп і незаконних збройних формувань на території Дніпропетровської області, а також на територіях сусідніх Харківської, Донецької, Луганської, Запорізької областей", - сказав він.

За словами чиновника, батальйон буде укомплектований жителями Дніпропетровської області. "Тут не буде ніяких політичних організацій, особовий склад буде комплектуватися виключно з числа патріотів України та Дніпропетровщини. Порядок прийому добровольців буде завтра офіційно оголошено на сайті Дніпропетровської обласної адміністрації. Перш за все, на службу будуть зараховані добровольці з бойовим досвідом та практикою служби в Збройних Силах і правоохоронних органах", - пояснив Корбан.