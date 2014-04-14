Ракетний катер «Прилуки» і танкер «Фастів» з Севастополя перебазовані до Одеси

Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-центрі командування українських ВМС.

З метою перебазування був сформований буксирувальний караван, в складі морського буксира «Бакай» (порт приписки Херсон), танкера «Фастів» та ракетного катера «Прилуки». Діями каравану на переході морем керував капітан 2-го рангу Дмитро Глухов, який перебував на «Фастові». Перегоночную команду на «Прилуках» очолював капітан 3-го рангу Денис Гриценко.Читайте такожУкраїна почала виводити з Криму кораблі і планує повернути підводний човен

Як тільки «Прилуки» і «Фастів» в нейтральних водах поблизу Севастополя опинилися під повним контролем українських військових моряків, на них були підняті прапори Військово-Морських сил України.

За інформацією Глухова, перед початком руху були здійснені всі заходи щодо забезпечення безаварійної експлуатації матеріальної частини та недопущення навігаційних подій. В цілому кораблі знаходяться в задовільному технічному стані.

В Одесі караван зустрічали посадові особи командування Військово-Морських сил Збройних Сил України, Західної військово-морської бази. Капітан 2-го рангу Глухів доповів, що перехід здійснено успішно, без зауважень.Читайте такожВ Криму навмисно псують військову техніку, яку передають в Україну - офіцер ВМС

Ракетний катер «Прилуки» і танкер «Фастів» ВМС України, які у березні були захоплені російськими військовими під час окупації Криму, стали першими кораблями, перебазированными після їх розблокування.

Як відзначили в прес-центрі, зараз у Криму представники військових відомств України та Росії у складі комісії продовжують роботу щодо уточнення графіка перебазування українських кораблів і судів. Зокрема, на 14 квітня заплановано прихід з Севастополя в порт Одеси судна розмагнічування «Балта».