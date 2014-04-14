Кличко вимагає зняти недоторканість з депутатів-сепаратистів

Про це заявив лідер УДАРу Віталій Кличко на засіданні погоджувальної ради керівників депутатських фракцій та комітетів парламенту, повідомили УНІАН у прес-службі УДАРу.

Він відзначив, що «зелені чоловічки» поводять себе так нахабно, тому що зіштовхуються з бездіяльністю представників української влади.

”Як може людина, чиї підлеглі вдягають кольори сепаратистів або просто дивляться в інший бік, далі керувати? Зрада повинна каратися. Це стосується і народних депутатів. Скільки ще триватимуть гастролі Царьова, деяких комуністів та інших, які підбурюють сепаратистів і продовжують розвалювати країну?” - наголосив Віталій Кличко.

Політик зазначив, що російські громадяни безперешкодно беруть участь у терористичних діях на території України, організовують і спрямовують їх. Тож Кличко запропонував зобов’язати іноземців пред’являти міграційну карту або дозвіл на проживання; а в разі відсутності цих документів – ставити питання про їх перебування в Україні.

Читайте такожЯрема закликає ВР дати оцінку діям депутатів, які підбурюють сепаратистівЛідер УДАРу також звернувся до голови Верховної Ради Олександра Турчинова, наголосивши, що сьогодні указами і перспективами законопроектів ситуацію на Сході не розв`яжеш, натомість потрібні державницькі рішення і рішучі дії.

”Олександре Валентиновичу, я наполягав, щоб сьогодні парламент зібрався на засідання. ви його не призначили. Відповідальність за порятунок країни несе і парламент. Тому в такий час для країни він повинен терміново збиратися, щоби ухвалювати необхідні рішення. Досвід Криму показує, що зволікання може призвести до найважчих наслідків”, - наголосив Кличко.