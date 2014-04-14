Київ скоротив подачу води в Крим - Аксьонов

"Є проблеми з подачею води, Північнокримський канал, Київ скоротив подачу води, сьогодні близько 5,5 кубів в секунду подають при нормі близько 70 кубів в секунду, це з урахуванням того, що необхідно здійснювати полив сільськогосподарських культур", - сказав Аксьонов.

Слова Аксьонова цитує ИТАР-ТАСС.

Він зазначив, що влада Криму намагається владнати цю проблему, зокрема, "у Києві працює делегація, у тому числі кримсько-татарського меджлісу, готуються різні резервні варіанти".

"Думаю, ситуацію витримаємо", - підкреслив Аксьонов.