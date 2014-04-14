Київ скоротив подачу води в Крим - Аксьонов
18:17, 14 квітня 2014Політика
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Кримський сепаратист Сергій Аксьонов доповів президентові РФ Володимиру Путіну про проблеми з подачею води на півострів.
Аксьонов поскаржився на скорочення подачі води / REUTERS
"Є проблеми з подачею води, Північнокримський канал, Київ скоротив подачу води, сьогодні близько 5,5 кубів в секунду подають при нормі близько 70 кубів в секунду, це з урахуванням того, що необхідно здійснювати полив сільськогосподарських культур", - сказав Аксьонов.
Слова Аксьонова цитує ИТАР-ТАСС.
Він зазначив, що влада Криму намагається владнати цю проблему, зокрема, "у Києві працює делегація, у тому числі кримсько-татарського меджлісу, готуються різні резервні варіанти".
"Думаю, ситуацію витримаємо", - підкреслив Аксьонов.
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