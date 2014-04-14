Путін призначив екс-заступника командувача ЧФ РФ в.о. губернатора Севастополя

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав на зустрічі з ним, на якій був присутній незаконний мер Севастополя Олексій Чалий.

Призначити Меняйла на цю посаду рекомендував Чалий.

При цьому Путін повідомив, що місто має готуватися до виборів, які пройдуть в Єдиний день голосування в Росії - 14 вересня.

Чалий запропонував Путіну створити спеціальну структуру, яка відповідатиме за координацію проектів, і якою він керуватиме.

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Також Чалий повідомив, що Меняйло зараз керує всіма портами Криму.

Як повідомляв УНІАН, після окупації російськими військовими Криму нелегітимна влада АРК 16 березня провела незаконний референдум і заявила про приєднання Криму до Росії.

18 березня президент РФ Путін попросив парламент прийняти до складу Росії два нових суб`єкта - Крим і Севастополь. Того ж дня в Кремлі Путін, самопроголошений прем`єр-міністр Криму Аксьонов, голова розпущеного Верховною Радою України парламенту Криму Константинов і «уповноважений представник міста Севастополь» Чалий підписали договір між РФ і Республікою Крим про прийняття до Росії Криму і утворення в складі РФ нових суб`єктів.