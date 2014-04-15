Прокурор Донецької області закликав жителів регіону до єдності

Прокурор Донецької області Микола Франтовський закликав жителів регіону не піддаватися на прояви зовнішньої агресії.

Про це йдеться в офіційному зверненні Франтовського, поширеному прес-службою прокуратури області.

«У зв'язку з подіями, які відбуваються у Донецькій області в останні дні, впевнений, що кожен житель регіону задає собі надважкі питання. Сьогоднішні випробування - це той іспит, який ми маэмо пройти разом», - сказано у зверненні.

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Прокурор підкреслив: «Тому я звертаюся до всіх, кому не байдуже майбутнє цього краю, залишатися критичними до тих подій та інформації, яка зараз лунає з різних джерел. А найголовніше - відмежуватися від тих сил, які зацікавлені в кровопролитті та зіткненнях з правоохоронними органами».

Франтовський переконаний, що в будь-якому цивілізованому суспільстві на першому місці завжди стоїть закон, і лише дотримання законності є запорукою спокою і можливості вести мирний діалог у суспільстві, яке вимагає змін.

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«Можу вас запевнити в тому, що органи прокуратури продовжують виконувати свій обов'язок, який на них було покладено суспільством. Законність - це головний принцип, який сповідують усі силові органи», - заявив прокурор.

«У цей без сумнівів важкий час закликаю всіх жителів Донбасу до єдності та застерігаю - не піддаватися на прояви зовнішньої агресії. У нас є спільна мета - зберегти єдину країну і будувати її за тими принципами, яких ми дотримуємося», - йдеться у зверненні Франтовського.