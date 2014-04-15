Прокурор Донецької області закликав жителів регіону до єдності
Також він застеріг мешканців Донбасу, щоб вони не піддавалися на прояви зовнішньої агресії.
Прокурор Донецької області Микола Франтовський закликав жителів регіону не піддаватися на прояви зовнішньої агресії.
Про це йдеться в офіційному зверненні Франтовського, поширеному прес-службою прокуратури області.
«У зв'язку з подіями, які відбуваються у Донецькій області в останні дні, впевнений, що кожен житель регіону задає собі надважкі питання. Сьогоднішні випробування - це той іспит, який ми маэмо пройти разом», - сказано у зверненні.
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Прокурор підкреслив: «Тому я звертаюся до всіх, кому не байдуже майбутнє цього краю, залишатися критичними до тих подій та інформації, яка зараз лунає з різних джерел. А найголовніше - відмежуватися від тих сил, які зацікавлені в кровопролитті та зіткненнях з правоохоронними органами».
Франтовський переконаний, що в будь-якому цивілізованому суспільстві на першому місці завжди стоїть закон, і лише дотримання законності є запорукою спокою і можливості вести мирний діалог у суспільстві, яке вимагає змін.
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«Можу вас запевнити в тому, що органи прокуратури продовжують виконувати свій обов'язок, який на них було покладено суспільством. Законність - це головний принцип, який сповідують усі силові органи», - заявив прокурор.
«У цей без сумнівів важкий час закликаю всіх жителів Донбасу до єдності та застерігаю - не піддаватися на прояви зовнішньої агресії. У нас є спільна мета - зберегти єдину країну і будувати її за тими принципами, яких ми дотримуємося», - йдеться у зверненні Франтовського.