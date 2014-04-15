Рада продовжить роботу завтра о 10:00

Голова Верховної Ради України Олександр Турчинов завершив сьогоднішню роботу парламенту.

Як передає кореспондент УНІАН, він подякував депутатам за роботу. “Верховна Рада продовжить свою діяльність наступного дня з 10-ї ранку”, - сказав Турчинов. Читайте такожРада схвалила законопроект щодо запобігання дискримінації Як відомо, завтра заплановане проведення закритого засідання парламенту за участю керівників силових відомств.

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