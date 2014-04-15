Харківська міліція обшукує офіси сепаратистів

Активіст харківського Євромайдана Володимир Чистилін на власній сторінці в Facebook пише, що міліціонери працюють у приміщенні, де розташовуються також організація "Захисники Харкова" та інші структури, які ініціювали і активно брали участь в акціях на підтримку федералізації України. Чимало з яких завершувалися побиттям євромайданівців і спробами захоплення адміністративних будівель у Харкові.

Як пише ТСН, офіційно свою активність правоохоронці поки не коментують.