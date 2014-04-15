Харківська міліція обшукує офіси сепаратистів
19:28, 15 квітня 2014Політика
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Харківська міліція навідалася в офіс проросійської організації "Боротьба". З приміщення правоохоронці забрали пляшки із запалювальною сумішшю.
Міліція Харкова проводить обшуки / facebook/Dzmitry Halko
Активіст харківського Євромайдана Володимир Чистилін на власній сторінці в Facebook пише, що міліціонери працюють у приміщенні, де розташовуються також організація "Захисники Харкова" та інші структури, які ініціювали і активно брали участь в акціях на підтримку федералізації України. Чимало з яких завершувалися побиттям євромайданівців і спробами захоплення адміністративних будівель у Харкові.
Як пише ТСН, офіційно свою активність правоохоронці поки не коментують.
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