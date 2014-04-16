"Мирні мешканці Слов'янська" миттєво освоїли керування БМД

На викладеному в мережі відеозапису видно, як вони виконують трюки на захопленій техніці, показуючи професійний рівень водіння складної бойової машини.

Це відбувалося біля кафе "Біла ніч" в Слов'янську.

Сьогодні почала з'являтися суперечлива інформація про захоплення української бронетехніки в Краматорську. За однією версією, українські солдати самі здали БМП після того, як їх заблокували на дорозі, і навіть перейшли на бік сепаратистів.

За версією Міноборони, ніякого захоплення не було, а всі фото і відео, є підробками.

Як заявив нардеп Соболєв, здача бронетехніки російським бойовикам є тактичною хитрістю.