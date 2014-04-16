Міноборони спростовує інформацію про захоплення бронетехніки у Краматорську
11:52, 16 квітня 2014Політика
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У Міністерстві оборони України спростовують інформацію, що в Краматорську пересувається російська бронетехніка, а українські БТРи захоплені сепаратистами та російськими військами.
Він додав, що на фотографіях затерті номери на техніці / REUTERS
Про це кореспонденту УНІАН повідомили в прес-службі Міноборони.
Читайте такожУ Краматорську з'явилась бронетехніка з російськими прапорамиЯк зазначив в. о. начальника управління преси та інформації Богдан Сеник, фото та відео, що нібито підтверджують ці факти, ”є фейком”.
Він додав, що на фотографіях затерті номери на техніці, а відео знято зовсім в іншому місці.
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