Бронетехніка на сході не захоплена, а "партизанським методом проникла до бойовиків" - Соболєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на брифінгу в.о. голови фракції “Батьківщина” Сергій Соболєв.

Він зазначив, що скоро буде повідомлення прес-служби Міноборони про те, що “це наші збройні підрозділи використали партизанський метод проникнення безпосередньо в ті частини, які на сьогоднішній день контролювалися військовими підрозділами Російської Федерації, і тими сепаратистами, які ними фінансуються”.

Соболєв наголосив, що це офіційна інформація, яку надав в.о. міністра оборони.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні зранку ряд місцевих ЗМІ на сході України повідомили, що в Краматорську 6БМП української армії оточили місцеві жителі, після чого військові нібито «перейшли на бік повстанців» і з російськими прапорами вирушили у місто Слов’янськ. У ЗМІ також з’явилося відео, де рухається колона танків з російськими прапорами.

Читайте такожУ мережі з'явилося відео, як у Краматорську сепаратисти захопили українську бронетехнікуУНІАН звернувся за коментарем до Міноборони і там спростували інформацію, що в Краматорську пересувається російська бронетехніка, а українські бронемашинии захоплені сепаратистами та російськими військами.

Як зазначив в. о. начальника управління преси та інформації Богдан Сеник, фото та відео, що нібито підтверджують ці факти, "є фейком". Він додав, що на фотографіях затерті номери на техніці, а відео знято зовсім в іншому місці.