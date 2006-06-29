Мороз просить ”Нашу Україну” замінити Порошенка

Лідер СПУ Олександр МОРОЗ просить фракцію «Наша Україна» замінити кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю журналістам.

Він зазначив, що останнім часом широкого розголосу набув його виступ на загальних зборах коаліції щодо кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України. У зв’язку з цим О.МОРОЗ підготував заяву, яку б хотів сьогодні оприлюднити.

В заяві наголошується, що висунення кандидатури на посаду голови Верховної Ради України, згідно з розподілом сфери відповідальності у коаліційній угоді, належить виключно фракції «Наша Україна». «Це незаперечний факт і не викликає ніякого сумніву», - сказав лідер СПУ. Він також зазначив, що це підтверджує і необхідність зміцнення коаліції на принципах, погоджених БЮТ, «Нашою Україною» і СПУ.

О.МОРОЗ наголосив, що поважає П.ПОРОШЕНКА як політика і ефективного менеджера з блискучою загальною фаховою підготовкою, «він не раз це підтверджував за роки нашої співпраці, і, сподіваюсь, що мої аргументи з приводу ситуації ним будуть сприйняті, найперше, як приклад демократизації суспільних відносин в Україні».

О.МОРОЗ нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на необхідності розмежування бізнесу і влади, і в цьому відношенні Соціалістична партія України підтримує Президента, оскільки це відповідає програмним засадам соціалістів. «В суспільній свідомості постать Петра ПОРОШЕНКА нерозривно пов’язана з крупним бізнесом, і це потрібно мати на увазі», - зауважив лідер соціалістів.

Також О.МОРОЗ зазначив, що вся країна пам’ятає минулорічний вересневий конфлікт, який завершився відставкою уряду Юлії ТИМОШЕНКО і голови РНБО П.ПОРОШЕНКА. На думку О.МОРОЗА, в основні цього конфлікту був суб’єктивний фактор – особистісні взаємини між двома фігурантами цього конфлікту. «Тому прихід ТИМОШЕНКО і ПОРОШЕНКА на посади відразу реанімує конфлікт, несе загрозу стабільності влади, ефективності коаліції з усіма наслідками для держави, суспільства і конкретного громадянина, дезавуювання цього конфлікту у сьогоднішній спосіб нічого не змінить в суспільній свідомості, і буде постійно присутня недовіра до влади», - сказав голова Соцпартії, додавши, що коаліція повинна цього уникнути на стадії формування структур влади.

О.МОРОЗ також зауважив, що існує ще багато ризиків призначення П.ПОРОШЕНКА на посаду голови парламенту. «Знаю, що у фракції «Наша Україна» є досить авторитетних депутатів на цю найвищу посаду, і соціалісти проголосують за неї безумовно, ще раз підтверджуючи, що єдність коаліції для нас є виключно важливою», - сказав він. Разом з тим О.МОРОЗ зауважив, що наполягання на кандидатурі П.ПОРОШЕНКА піддає сумніву позицію частини «Нашої України» щодо єдності коаліції, або існування коаліції в нинішньому форматі.

О.МОРОЗ прогнозує, що найближчі дні буде відповідь на це запитання. Він ще раз підтвердив, що його позиція залишається незмінною, і він виклав її щойно.

При цьому О.МОРОЗ зазначив, що це його позиція, і він не може сьогодні поширювати її від імені фракції. Водночас, за його словами, це питання обговорювалось на засіданні фракції, і йому здається, що у його однопартійців така ж сама позиція.

Відповідаючи на запитання журналістів, що буде, якщо «Наша Україна» не погодиться замінювати кандидатуру П.ПОРОШЕНКА, О.МОРОЗ порадив почекати, на його думку, “можливо вони і пристануть на пропозицію соціалістів”.

Відповідаючи на запитання, яка кандидатура спікера, на думку соціалістів, є найоптимальнішою, О.МОРОЗ зауважив, що це право «Нашої України»: «Яку запропонують, аби вона не була пов’язана з бізнесом і не порушувала ті принципи, на основі яких формувалася влада, коаліція, робились заяви Президента під час виборів і на Майдані, і робили ми, що передбачено нашою передвиборчою програмою», - сказав він.