Мороз просить ”Нашу Україну” замінити Порошенка
"Наша Україна" має поступитись
Лідер СПУ Олександр МОРОЗ просить фракцію «Наша Україна» замінити кандидатуру на посаду голови Верховної Ради України.
Як передає кореспондент УНІАН, про це О.МОРОЗ заявив в інтерв`ю журналістам.
Він зазначив, що останнім часом широкого розголосу набув його виступ на загальних зборах коаліції щодо кандидатури Петра ПОРОШЕНКА на посаду голови Верховної Ради України. У зв’язку з цим О.МОРОЗ підготував заяву, яку б хотів сьогодні оприлюднити.
В заяві наголошується, що висунення кандидатури на посаду голови Верховної Ради України, згідно з розподілом сфери відповідальності у коаліційній угоді, належить виключно фракції «Наша Україна». «Це незаперечний факт і не викликає ніякого сумніву», - сказав лідер СПУ. Він також зазначив, що це підтверджує і необхідність зміцнення коаліції на принципах, погоджених БЮТ, «Нашою Україною» і СПУ.
О.МОРОЗ наголосив, що поважає П.ПОРОШЕНКА як політика і ефективного менеджера з блискучою загальною фаховою підготовкою, «він не раз це підтверджував за роки нашої співпраці, і, сподіваюсь, що мої аргументи з приводу ситуації ним будуть сприйняті, найперше, як приклад демократизації суспільних відносин в Україні».
О.МОРОЗ нагадав, що Президент України Віктор ЮЩЕНКО неодноразово наголошував на необхідності розмежування бізнесу і влади, і в цьому відношенні Соціалістична партія України підтримує Президента, оскільки це відповідає програмним засадам соціалістів. «В суспільній свідомості постать Петра ПОРОШЕНКА нерозривно пов’язана з крупним бізнесом, і це потрібно мати на увазі», - зауважив лідер соціалістів.
Також О.МОРОЗ зазначив, що вся країна пам’ятає минулорічний вересневий конфлікт, який завершився відставкою уряду Юлії ТИМОШЕНКО і голови РНБО П.ПОРОШЕНКА. На думку О.МОРОЗА, в основні цього конфлікту був суб’єктивний фактор – особистісні взаємини між двома фігурантами цього конфлікту. «Тому прихід ТИМОШЕНКО і ПОРОШЕНКА на посади відразу реанімує конфлікт, несе загрозу стабільності влади, ефективності коаліції з усіма наслідками для держави, суспільства і конкретного громадянина, дезавуювання цього конфлікту у сьогоднішній спосіб нічого не змінить в суспільній свідомості, і буде постійно присутня недовіра до влади», - сказав голова Соцпартії, додавши, що коаліція повинна цього уникнути на стадії формування структур влади.
О.МОРОЗ також зауважив, що існує ще багато ризиків призначення П.ПОРОШЕНКА на посаду голови парламенту. «Знаю, що у фракції «Наша Україна» є досить авторитетних депутатів на цю найвищу посаду, і соціалісти проголосують за неї безумовно, ще раз підтверджуючи, що єдність коаліції для нас є виключно важливою», - сказав він. Разом з тим О.МОРОЗ зауважив, що наполягання на кандидатурі П.ПОРОШЕНКА піддає сумніву позицію частини «Нашої України» щодо єдності коаліції, або існування коаліції в нинішньому форматі.
О.МОРОЗ прогнозує, що найближчі дні буде відповідь на це запитання. Він ще раз підтвердив, що його позиція залишається незмінною, і він виклав її щойно.
При цьому О.МОРОЗ зазначив, що це його позиція, і він не може сьогодні поширювати її від імені фракції. Водночас, за його словами, це питання обговорювалось на засіданні фракції, і йому здається, що у його однопартійців така ж сама позиція.
Відповідаючи на запитання журналістів, що буде, якщо «Наша Україна» не погодиться замінювати кандидатуру П.ПОРОШЕНКА, О.МОРОЗ порадив почекати, на його думку, “можливо вони і пристануть на пропозицію соціалістів”.
Відповідаючи на запитання, яка кандидатура спікера, на думку соціалістів, є найоптимальнішою, О.МОРОЗ зауважив, що це право «Нашої України»: «Яку запропонують, аби вона не була пов’язана з бізнесом і не порушувала ті принципи, на основі яких формувалася влада, коаліція, робились заяви Президента під час виборів і на Майдані, і робили ми, що передбачено нашою передвиборчою програмою», - сказав він.