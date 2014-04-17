ГПУ підозрює "Сбербанк Росії" у фінансуванні терористів в східних областях
03:59, 17 квітня 2014Політика
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Генеральна прокуратура України підозрює "Сбербанк Росії" у фінансуванні терористичних груп у східних областях.
ГПУ підозрює "Сбербанк Росії" у фінансуванні терористів в східних областях
Про це в ефірі "5 каналу" заявив в.о. генерального прокурора України Олег Махніцький.
"Сьогодні у справі (про фінансування тероризму, - ред.) перевірка проводиться та припинено фінансування 14 банків, які були фінансовими майданчиками, власне, сепаратизму. Вже 300 кримінальних справ за цими фактами направлені в суд, тобто знаходяться вже на стадії судового розгляду. Тут робота ведеться і триває, - зазначив Махніцький.
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"Зокрема, можу сказати, що заведено кримінальне провадження також у відношенні такого банку, як "Сбербанк Росії"... (підозрюється - Ред.) у фінансуванні тероризму... це прямий складу злочину", - додав він.
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