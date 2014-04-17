Проти суддів КС, які розширили повноваження Януковича, завели справи
Проти суддів Конституційного суду, які "розширили" повноваження Віктора Януковича, повернувши країну до Конституції 1996 року, відкриті кримінальні провадження.
Про це, як повідомляє Українська правда з посиланням на 5 канал, заявив в. о. генерального прокурора Олег Махніцький.
"Є процесуальні перепони, є так звані гарантії незалежності суддів, які передбачають спеціальний порядок притягнення судді до відповідальності", - сказав в.о. генпрокурора.
"Я можу вам сказати про те, що на сьогоднішній день розслідується ряд кримінальних проваджень, в тому числі це стосується і суддів конституційного суду, які надали Януковичу надмірні повноваження і сприяли йому в узурпації влади", - розповів він.
Також, за його словами, зараз розслідуються кримінальні провадження щодо вже суддів загальних судів, які приймали неправосудні рішення, прокурорів, слідчих.
Читайте такожВСУ: Суддів мають обирати фахівці, а не народ"Це судді і Печерського, і Шевченківського суду м. Києва. Це судді ряду інших судів, які, зокрема, приймали незаконні рішення про притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності учасників Майдану", - каже Махніцький.
"Це ми маємо останні події. Також мною дано вказівку прокурорам про те, щоб досліджувалися не лише останні події, але й по інших фактах, які мали місце і до подій на Майдані", - заявив Махніцький.
Також він повідомив, що за березень-квітень цього року за фактами сепаратизму 214 кримінальних провадження, 92 особи, які є фігурантами таких проваджень вже заарештовані.
"За цей період часу вже заведено 214 кримінальних проваджень тільки за фактами сепаратизму. Підозрювані різні. З них, 92 особи вже є арештовано, і одна справа вже є скерована до суду і вже винесено вирок", - сказав Махніцький.
"Це є різні особи, які приймали участь в різних сепаратистських діях - це, в тому числі, і посадові особи, і депутати місцеві, але хочу ще сказати, що протягом 11 квітня, до сьогоднішнього дня, коли ці гарячі події відбувалися, за цей тільки час заведено 41 кримінальне провадження. Тобто прокуратура працює, особи є затримані, ми реагуємо на такі факти миттєво", - заявив Махницький.