Проти суддів КС, які розширили повноваження Януковича, завели справи

Про це, як повідомляє Українська правда з посиланням на 5 канал, заявив в. о. генерального прокурора Олег Махніцький.

"Є процесуальні перепони, є так звані гарантії незалежності суддів, які передбачають спеціальний порядок притягнення судді до відповідальності", - сказав в.о. генпрокурора.

"Я можу вам сказати про те, що на сьогоднішній день розслідується ряд кримінальних проваджень, в тому числі це стосується і суддів конституційного суду, які надали Януковичу надмірні повноваження і сприяли йому в узурпації влади", - розповів він.

Також, за його словами, зараз розслідуються кримінальні провадження щодо вже суддів загальних судів, які приймали неправосудні рішення, прокурорів, слідчих.

Читайте такожВСУ: Суддів мають обирати фахівці, а не народ"Це судді і Печерського, і Шевченківського суду м. Києва. Це судді ряду інших судів, які, зокрема, приймали незаконні рішення про притягнення до кримінальної, адміністративної відповідальності учасників Майдану", - каже Махніцький.

"Це ми маємо останні події. Також мною дано вказівку прокурорам про те, щоб досліджувалися не лише останні події, але й по інших фактах, які мали місце і до подій на Майдані", - заявив Махніцький.

Також він повідомив, що за березень-квітень цього року за фактами сепаратизму 214 кримінальних провадження, 92 особи, які є фігурантами таких проваджень вже заарештовані.

"За цей період часу вже заведено 214 кримінальних проваджень тільки за фактами сепаратизму. Підозрювані різні. З них, 92 особи вже є арештовано, і одна справа вже є скерована до суду і вже винесено вирок", - сказав Махніцький.

"Це є різні особи, які приймали участь в різних сепаратистських діях - це, в тому числі, і посадові особи, і депутати місцеві, але хочу ще сказати, що протягом 11 квітня, до сьогоднішнього дня, коли ці гарячі події відбувалися, за цей тільки час заведено 41 кримінальне провадження. Тобто прокуратура працює, особи є затримані, ми реагуємо на такі факти миттєво", - заявив Махницький.