США готові надати додаткову військову допомогу Україні

"Сьогодні вранці я зателефонував в.о. міністра оборони України, щоб сказати йому, що президент США Барак Обама схвалив додаткову "нелетальну" військову допомогу у вигляді побутових та медичних товарів, а також і інших найменувань", - сказав Гейґел на прес-конференції у Вашингтоні.

Раніше США вже відправляли подібну допомогу в Україну. Кілька днів тому в Україну були відправлені продукти харчування - сухі пайки військового зразка, передає Голос Америки.

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Ситуацію з американською військовою допомогою прокоментував бригадний генерал сухопутних військ США у відставці Кевін Райан:

"В принципі, коли США хочуть допомогти у військовому плані тій чи іншій країні, але не хочуть розміщувати там американські війська, надається так звана допомога нелетальними матеріалами. Мова йде про вантажівки, позашляховики, індивідуальне обладнання для військовослужбовців: шоломи, бронежилети. Тобто захисне і транспортне обладнання. Крім цього США можуть надати послуги з тренування і навчання особового складу українських збройних сил. Скоріше за все, американські військовослужбовці не вирушать в Україну, а от українські військові можуть відправитися в місця тренування де-небудь в Європі", - сказав Раян.

Сенатор-республіканець Джон Маккейн раніше запропонував постачати зброю українському уряду, який наполягає, що захоплення урядових будівель на сході України є частиною плану Росії з дезінтеграції країни.