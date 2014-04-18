Порошенко зустрівся з головою комітету закордонних справах Європарламенту Броком

Під час зустрічі Петро Порошенко і Елмар Брок обговорили важливість прийнятої 17 квітня резолюції Європарламенту щодо підтримки позиції України та необхідність введення в дію домовленостей досягнутих на чотиристороннійзустрічі глав зовнішньополітичних відомств України, США, Євросоюзу та Росії у Женеві. Зокрема,наголошувалось на критичній важливості відведення Російською Федерацією своїх військ від східних кордонів України та відкликання організаторів сепаратистських дій в південно-східних областях.

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Також співрозмовники акцентували увагу на необхідності посилення другого етапу економічних санкцій та запровадження третього, призупиненні дії контрактів із російськими компаніями та їх підрядниками, особливо в енергетичній сфері,запровадженні країнами ЄС одностайного ембарго щодо постачання Росією зброї та продукції подвійного призначення.

Голова комітету у закордонних справах Європарламенту Ельмар Брок також наголосив, на недопустимості використання Російською Федерацією фальшивих причин для зриву президентських виборів в Україні та примушення українського суспільства змінити унітарний устрій нашої держави на федеративний.

Петро Порошенко подякував за підтримкуінституції ЄС, Європарламент і особисто пана Брока та запевнив останнього, що його пріоритетом як громадянина є забезпечення проведення конкурентних, прозорих і чесних виборів Президента України. Водночас, будь яке нав’язування умов ззовні, а саме: по якій Конституції жити громадянам України, якою мовою спілкуватись, який інтеграційний напрям обирати - неприпустимо. Народ України при співпраці з партнерами сам буде визначати своє майбутнє.