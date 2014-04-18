ЄС вже підготував новий пакет санкцій проти Росії - єврокомісар

Про це повідомив в інтерв'ю місцевому радіо європейський комісар з питань бюджету Януш Левандовський.

На думку представника Єврокомісії, Європа має уважно спостерігати за тим, що відбувається навколо ситуації в Україні і розглядати можливість введення нових санкцій, пише ИТАР-ТАСС.

"Вони спрямовані вглиб російської економіки, російських активів, але я не маю права про це говорити", - наголосив Левандовський.

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"Так чи інакше, краще було б обійтися без санкцій, оскільки Європа виходить з кризи і кожен тиск на економічні інтереси ускладнює цей процес", - додав Левандовський.

Торкаючись питання європейської допомоги для України, єврокомісар повідомив, що в Брюсселі робиться все можливе, щоб "вже в травні на Україну пішли перші кошти в рамках макроекономічної допомоги".

"У сумі це має бути 1 млрд 610 млн євро", - сказав він, додавши, що також у травні-червні можливе виділення грантів в рамках політики сусідства.