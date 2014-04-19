Тимошенко зустрічалася в Донецьку з представниками "Оплота" і ДНР

Про це в ефірі "Шустер Live" на Першому Національному телеканалі заявила кандидат у президенти України, лідер партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Тимошенко зазначила, що після її переговорів у Донецьку вона зрозуміла, що компроміс можливий.

"Багатогодинні переговори свідчать, що просто був відсутній діалог на найвищому політичному рівні з тими людьми, які ось так висловлюють своє невдоволення. І Росія, в тому числі, цим користується", - сказала політик.

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За її словами, в Донецьку вона провела зустрічі з двома групами. Як пізніше повідомив ведучий програми Савік Шустер, там Тимошенко зустрічалася в готелі "Асторія" з представниками "Оплоту" і так званої Донецької народної республіки (ДНР).

Кандидат у президенти підкреслила, що сепаратисти скаржилися на те, що протягом місяця політики зі столиці не починали вести переговори з членами місцевих адміністрацій регіону.

Крім того, вона зазначила, що під час зустрічі піднімалися питання економічного і соціального характеру, про мови та надання місцевій владі більших повноважень.

"Я не можу сказати, що здійснилося якесь диво, і всі домовленості на столі, і ми можемо почати їх реалізовувати. Я думаю, що діалог розпочато і це дуже важливо", - підсумувала Тимошенко.