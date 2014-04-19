Майже 70% жителів Півдня та Сходу категорично проти приєднання до Росії
Близько 70% громадян України, які проживають на південному сході, не підтримують ідею відокремлення своєї області та приєднання до Росії.
Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA, повідомляє ТСН.
Згідно з даними, 69,7% респондентів в цілому по регіону проти таких змін. Водночас, 15,4% жителів хочуть приєднатися до Росії, 12,5% - вагаються з відповіддю.
Найбільше противників ідеї відокремлення області та приєднання до Росії - в Миколаївській області (85,4%), Херсонській (84,6%) та Дніпропетровській (84,1%). У Харківській області таких респондентів - 65,6%, в Донецькій - 52,2%, у Луганській - 51,9%.Читайте також43% мешканців Південного Сходу вважають приєднання Криму до РФ результатом вільних виборів
Щодо підтримки ідеї приєднання своєї області до Росії більше всього "за" серед опитаних у Луганській (30,3%), Донецькій (27,5%) та Харківської (16,1%) областях, найменше - у Херсонській (3,5%).
Водночас, на думку респондентів, Росія приваблює жителів південного сходу стабільністю економічної ситуації, високими зарплатами і пенсіями, стабільністю влади.
Найбільше таких у Донецькій області (41,8%, 39,6% і 37,9% відповідно), Луганській (34,7%, 30,3% та 24,8%). На питання, якими б хотіли бачити відносини України і Росії, респонденти відповідали так: 74,5% хочуть бачити Україну і Росію незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами, без віз.