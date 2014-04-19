Майже 70% жителів Півдня та Сходу категорично проти приєднання до Росії

Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) на замовлення ZN.UA, повідомляє ТСН.

Згідно з даними, 69,7% респондентів в цілому по регіону проти таких змін. Водночас, 15,4% жителів хочуть приєднатися до Росії, 12,5% - вагаються з відповіддю.

Найбільше противників ідеї відокремлення області та приєднання до Росії - в Миколаївській області (85,4%), Херсонській (84,6%) та Дніпропетровській (84,1%). У Харківській області таких респондентів - 65,6%, в Донецькій - 52,2%, у Луганській - 51,9%.Читайте також43% мешканців Південного Сходу вважають приєднання Криму до РФ результатом вільних виборів

Щодо підтримки ідеї приєднання своєї області до Росії більше всього "за" серед опитаних у Луганській (30,3%), Донецькій (27,5%) та Харківської (16,1%) областях, найменше - у Херсонській (3,5%).

Водночас, на думку респондентів, Росія приваблює жителів південного сходу стабільністю економічної ситуації, високими зарплатами і пенсіями, стабільністю влади.

Найбільше таких у Донецькій області (41,8%, 39,6% і 37,9% відповідно), Луганській (34,7%, 30,3% та 24,8%). На питання, якими б хотіли бачити відносини України і Росії, респонденти відповідали так: 74,5% хочуть бачити Україну і Росію незалежними, але дружніми державами з відкритими кордонами, без віз.