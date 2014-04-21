У Харкові через Антимайдан закрито станції метро на площі Свободи

У Харкові для входу та виходу пасажирів закриті станції метро «Університет» і «Держпром», що на площі Свободи, де сьогодні має пройти мітинг антимайдану.

Як передає кореспондент УНІАН, потяги проїжджають платформи станцій без зупинки.

Крім цього, для руху транспорту перекриті в частині, прилеглій до площі Свободи, вулиці Сумська та Іванова.

Працівники міліції також проводять огляд великих валіз людей, які проходять через парк ім. Т. Шевченка.

Читайте такожУ Харкові затримали шпигуна, що маскувався під жебракаНа самій площі Свободи та прилеглій до ній вулицях перебувають автомобілі та автобуси з працівниками міліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 квітня, у Харкові на площі Свободи анонсований великий мітинг антимайдану.

У той же час координаційна рада харківського Євромайдану на Великодні свята відмінила мітинги.