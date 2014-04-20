У Харкові на два місяці взяли під варту одного з організаторів проросійських мітингів

У Харкові затримали та на два місяці взяли під варту одного з організаторів проросійських мітингів Костянтина Долгова.

Про це повідомили УНІАН його соратники.

За їхніми відомостями, Долгова затримали вчора, 19 квітня, в центрі Харкова, після цього його відвезли додому, де провели обшук. Ввечері 19 квітня Долгова доправили до Київського районного суду Харкова для обрання міри запобіжного заходу.

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За попередньою інформацією, активіста підозрюють у скоєнні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України (умисне знищення або пошкодження чужого майна, що спричинило збитки в крупних розмірах, скоєне шляхом підпалу).

Соратник Долгова зауважив, що міру запобіжного заходу обирав суддя Костянтин Садовський, який свого часу вів справу щодо порушень у діяльності корпорації «Єдині енергетичні системи України» з обвинуваченням екс-прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко.

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Суддя обрав Долгову міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою строком на 2 місяці. Також було визначено заставу в розмірі 600 тис. грн.

Адвокат затриманого Дмитро Тихоненков наголосив, що протягом 5 діб буде подана апеляція. Сьогодні, 20 квітня, Тихоненков планує провести зустрічі із Долговим у Харківському СІЗО.

Судове засідання з обрання міри запобіжного заходу Долгову, яке проходило в закритому режимі, пікетували кільканадцять активістів. Вони скандували «Власть народу, Долгову свободу», «Костя держись» та вимагали звільнити Долгова.

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У той же час у групах харківського Антимайдану в соціальних мережах наголошується, що мітинг 20 квітня відбудеться. Організатори заходу закликають провести мирне зібрання.

«Ми на маємо морального права завтра (20 квітня – УНІАН) закликати вас на площу, але ми знаємо, що такі заклики йдуть. Тому Антимайдан Харків пропонує завтра (20 квітня – УНІАН) не проводити гучних мітингів, а зустрітися завтра на площі, як старі добрі друзі та відсвяткувати Пасху. Нехай все пройде мирно, а ті, хто буде закликати йти захоплювати будівлі – провокатори, ми до них жодного стосунку не маємо», - йдеться в повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, координаційна рада харківського Євромайдану через побоювання провокацій та силового протистояння відмінила недільне великоднє віче.