Лавров вважає, що Україна не виконує Женевські домовленості

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив глава МЗС Росії Сергій Лавров на прес-конференції в Москві за підсумками переговорів із главою МЗС Мозамбіку.

«Женевські угоди не лише не виконуються, але й робляться кроки, перш за все тими, хто захопив владу в Києві, які грубо порушують досягнуті в Женеві домовленості. Висуваються претензії до південно-східних регіонів, що вони не звільняють зайняті будівлі, не усувають блокпости. Але влада нічого не робить, пальцем об палець не вдарила для того, щоб усунути причини, які лежать в основі нинішньої глибокої внутрішньоукраїнської кризи», - сказав Лавров.Читайте також«Правий сектор» віддає «коктейлі Молотова» за Женевськими домовленостями – СБУ

При цьому, він зазначив, що в Женевській заяві не вказані точні терміни виконання зазначених домовленостей, проте вказується, що вони повинні виконуватися в терміновому порядку. Зокрема, припинення діяльності незаконних озброєних формувань, припинення екстремізму, релігійної нетерпимості, амністія «політичних» в’язнів і учасників протестів, початок конституційного діалогу, а також недопущення насильства.

Лавров вважає, що «Правий сектор» практично півроку «господарює» в різних містах центру й заходу України, а також намагається поширити свій вплив на південно-східні регіони.

Також, на його думку, будівлі, захоплені в Києві, не звільнені, а вулиці не розблоковані, а Майдан продовжує процвітати.Читайте також"Женевські домовленості" зменшують ризик загострення конфлікту в Україні - Коморовський

«Більш того, керівники, призначені Верховною Радою, заявляють відкрито, що Женевські домовленості не поширюються на Майдан, тому що, бачте, київська міськрада ухвалила рішення, що Майдан можна зберегти й що він діє легітимно», - заявив Лавров.

При цьому він вважає, що це абсолютно неприйнятно, оскільки легітимність визначається законами України, в яких зазначено, що подібні речі робити не можна.

На думку Лаврова, в такій ситуації не треба пред'являти претензії східним областям, «де народом були обрані керівники, після того, як їм спробували прислати начальників із Києва».

Лавров заявив, що один із пунктів Женевської угоди вимагає амністії, проте замість того, щоб звільняти «народного губернатора» Донецька Павла Губарєва, влада України продовжує заарештовувати «політичних висуванців» сходу України.