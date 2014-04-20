ОБСЄ переконуватиме сепаратистів у Донецьку скласти зброю

Місія ОБСЄ у неділю розпочне переговори у Донецьку із сепаратистами про здачу зброї. Про це пише Українська правда із посиланням на Reuters.

Хоча представники місії визнають, що надії на "швидке завершення кризи обмежені".

"Бойовики які займають громадські будівлі в Донецьку і інших містах Сходу України відмовляються визнати женевські угоди, за якими Росія, Україна, США і ЄС домовилися, що ОБСЄ повинна спостерігати за роззброєнням бойовиків і евакуацією окупованих об'єктів і вулиці", - йдеться у статті.

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Згідно з повідомленням, переговорну місію очолить британський дипломат, заступник голови української місії ОБСЄ Марк Етерінгтон.

Поки що в організації говорять, що для звільнення захоплених будівель немає "політичної волі", і тому задача переговорів - провести роз'яснювальну роботу. Але з ким саме - поки не уточнюється.

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Західні держави розраховують на втручання Москви, яка може переконати бойовиків здатися і погрожують РФ ще більш значними економічними санкціями.