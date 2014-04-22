Білорусь украй зацікавлена у стабільній, процвітаючій, єдиній Україні – Лукашенко

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив сьогодні президент Білорусі Олександр Лукашенко, виступаючи з посланням до народу і парламенту.

«Білорусь, як найближча сусідка, украй зацікавлена у стабільній, процвітаючій, єдиній Україні, і готова всіляко цьому сприяти», - підкреслив Лукашенко.

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При цьому він похвалив нове керівництво України і заявив, що Білорусь підтримує єдину Українську державу і проти федералізації країни.

«Турчинова я знаю давно, він ще за часів Ющенка приїжджав до нас. Він завжди викликає позитивні емоції. Це порядна, чесна людина, релігійна. Він написав десятки книг і захистив докторську дисертацію. Він, щоправда, надмірно націоналістичний. Але це нормальна людина, це не абсолютне зло, він проукраїнський», - сказав Лукашенко.

Він також заявив, що всі побоювання української сторони про те, що з території Білорусі здійснюватиметься військова агресія проти України, необґрунтовані.

«Ви мене в Києві на танку не побачите. Я приїду до Києва на тракторі з плугом, щоб допомогти українцям посіяти», - відзначив Лукашенко.

Президент Білорусі висловив стурбованість з приводу подій, які відбуваються на південному сході України.

«Адже ви чудово розумієте, для чого потрібна федералізація. І чудово розумієте, до чого може призвести ця федералізація. Якщо ми зафіксуємо юридично, фактично руками українців розкол України на схід і захід, завтра не виключена можливість, що хтось від цієї федерації захоче частину відрубати», - сказав Лукашенко.

«Або, як мінімум, спробують грати тут на сході одні, на заході – інші. Нам, білорусам, це треба? Ні, ми хочемо, щоб Україна була єдиною, цілісною, позаблоковою країною», - продовжив він.

«Напевно, нашим братам-росіянам не подобається позиція, яку я зайняв проти федералізації. Але я б був нечесною людиною, якби обійшов цю тему, а був би негідником, якби сказав не те, що думаю, почав підтримувати якусь точку зору деяких росіян, які ратують за федералізацію», - сказав Лукашенко.

При цьому він заявив, що Україна «від співпраці з Росією і Білоруссю нікуди не подінеться».

«Це неможливо сьогодні не співробітничати», - відзначив президент Білорусі.

Лукашенко підкреслив, що навіть під час поточної кризи в Україні він бачить «величезне бажання властей України співробітничати по важливих напрямках з Росією, навіть через Білорусь».

«Так навіщо ж нам нагнітати обстановку, створювати якийсь некерований або керований хаос в Україні. Я категорично проти цього, хай це не подобається одним, може не подобається іншим. Але Україна має бути єдиною і цілісною, народ там цього заслужив», - підкреслив президент Білорусі.