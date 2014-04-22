Вибори в Україні будуть відповіддю Путіну, що він «не роздавить вільну і демократичну Україну» - конгресмен США
Старший член Комітету із закордонних справ Палати представників США Еліот Енгел вважає, що президентські вибори в Україні 25 травня будуть відповіддю Президенту РФ Володимиру Путіну, що він «не роздавить вільну і демократичну Україну».
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час брифінгу в Києві.
«Ми вважаємо, що українці візьмуть активну участь у цих виборах і це буде відповіддю Путіну, що він не роздавить вільну і демократичну Україну, тому що український народ проти цього», - сказав конгресмен.
Він зазначив, що США підтримують Україну в її боротьбі за свободу.
У свою чергу конгресмен від Каліфорнії Даррел Ісса також наголосив на проведенні вільних, чесних та справедливих виборів.
«Я особисто вірю, що 25 травня в історії України можливо одна з найкритичніших дат, це визначальний момент куди буде рухатися країна», - сказав Ісса.
За його словами США підтримують демократію в Україні і хочуть надати всіляку допомогу, щоб президентські вибори були справедливими і народ України міг вільно проголосувати.