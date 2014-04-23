Сепаратисти зібрали $1,5 млрд на будівництво гральної зони у Криму

"Планується створення не менше 10 тис. робочих місць. Мультиплікаційний ефект від такого курорту буде масштабний - висока завантаження всієї інфраструктури: сфери послуг, автомобільного транспорту і всього, що пов'язано з туристами. Ми плануємо створити цілорічний курорт. Попит на гральну зону буде цілорічним. Ми отримали величезну кількість пропозицій від найяскравіших світових брендів брати участь у цьому проекті. Поки Державна дума не прийняла законопроект, декларувати, які компанії хочуть брати участь у проекті, ми не станемо", - заявив сепаратист Темиргалієв, передає ИТАР-ТАСС з посиланням на газету "Известия". Читайте такожКримські сепаратисти планують вирішити питання про роботу казино на півострові до 1 травня

Передбачається, що гральна зона, яка, за попередніми розрахунками, займатиме територію близько 100 га, буде побудована на південному березі Криму за рахунок приватних інвестицій. Вона буде закрита і віддалена від великих населених пунктів. В якості другого варіанту розглядається територія між Алуштою і Ялтою в районі Гурзуфа без виходу до моря. Остаточний варіант місця під будівництво буде визначено після схвалення Держдумою законопроекту про створення гральної зони в Криму, який вніс 21 квітня 2014 року президент РФ Володимир Путін.Читайте такожПутін пропонує Думі створити в аннексированном Криму ігрову зону

Як пояснив "Известиям" заступник виконавчого директора Російської асоціації розвитку грального бізнесу Самоїл Біндер, $1,5 млрд недостатньо для того, щоб побудувати ефективну гральну зону, яка зможе помітно поповнити бюджет Криму. За попередніми підрахунками експерта, на будівництво грального кластера буде потрібно $5-7 млрд. За словами Біндера, будувати в Криму треба виходячи з того, що туди повинні приїжджати іноземці, а отже, там повинні бути створені відповідні умови. "На березі моря потрібно побудувати кілька п'ятизіркових готелів, створити інфраструктуру розваг. Потрібні концертні зали, спортивні заходи, як чемпіонати світу в Лас-Вегасі, ресторани, бари", - додав він.