Невиконання Кремлем Женевських домовленостей потягне за собою нові санкції стосовно Росії - Керрі

Про це пише ВВС-Україна.

Так, Керрі закликав Росію пом'якшити свою військову риторику, активізувати дипломатичний діалог на Сході України, а також закликати сепаратистів до роззброєння.

Читайте такожРосія не зробила нічого для стабілізації ситуації в Україні - Пентагон

"Держсекретар Керрі зазначив, що відсутність помітного прогресу у виконанні Женевських угод спричинить за собою розширені санкції по відношенню до Росії", - повідомили в Держдепартаменті.

Як повідомляв УНІАН раніше, в минулий четвер у Женеві пройшли переговори між Україною, Росією, США і ЄС по кризі на сході України. Сторони домовилися про заходи щодо деескалації конфлікту на сході України - за умовами досягнутої угоди, необхідно роззброїти незаконні формування, звільнити незаконно зайняті будівлі і розпочати національний діалог щодо конституційної реформи.