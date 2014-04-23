Невиконання Кремлем Женевських домовленостей потягне за собою нові санкції стосовно Росії - Керрі
У телефонній розмові з керівником російського МЗС Сергієм Лавровим Держсекретар США зазначив, що "не бачить позитивних кроків з боку Росії".
Про це пише ВВС-Україна.
Так, Керрі закликав Росію пом'якшити свою військову риторику, активізувати дипломатичний діалог на Сході України, а також закликати сепаратистів до роззброєння.
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"Держсекретар Керрі зазначив, що відсутність помітного прогресу у виконанні Женевських угод спричинить за собою розширені санкції по відношенню до Росії", - повідомили в Держдепартаменті.
Як повідомляв УНІАН раніше, в минулий четвер у Женеві пройшли переговори між Україною, Росією, США і ЄС по кризі на сході України. Сторони домовилися про заходи щодо деескалації конфлікту на сході України - за умовами досягнутої угоди, необхідно роззброїти незаконні формування, звільнити незаконно зайняті будівлі і розпочати національний діалог щодо конституційної реформи.