Україну просять захистити права чорнобильців

Про це сказала кандидат на посаду Президента України Наталія Королевська під час зустрічі з представниками громадських організацій чорнобильців.

«Минулого року разом з чорнобильськими громадськими організаціями ми підготували зміни до законодавства, які посилили б соціальний захист окремих категорій чорнобильців, які опинилися поза увагою держави. Втім Кабмін заморозив ці плани, залишивши їх проблеми невирішеними», - сказала вона.

Наталія Королевська пояснила, що розроблений законопроект передбачав посилення соціального захисту вдів чорнобильців та постраждалих дітей, які після досягнення ними 18-річчя втрачають право на всі пільги. Крім того було запропоновано механізм осучаснення пенсій до рівня заробітної плати 2007 року для інвалідів-ліквідаторів та членів сімей ліквідаторів. Однак останні ухвалені урядом рішення не лише не посилили соціальний захист, а навпаки – знизили його рівень.

«Ухвалений «антикризовий» закон скасував щорічне березневе підвищення пенсій та заморозив розмір пенсій для 12 мільйонів пенсіонерів. Це означає, що пенсії «чорнобильців» в цьому році також не будуть підвищувати. Крім того, не буде збільшено і додаткову пенсію інвалідам-ліквідаторам, яка прив’язана до прожиткового мінімуму», - зауважила вона.

Крім того, за словами Наталії Королевської, було скасовано фінансування програм з будівництва житла для чорнобильців, хоча в бюджет на це було закладено 300 млн. грн.

«Ці рішення – докорінно неправильні, оскільки неможна проводити реформи за рахунок простих людей. Ми вже здійснили кроки, щоб змінити ситуацію – звернулися до Конституційного суду з вимогою розтлумачити положення цього закону та скасувати ті його норми, що скорочують пенсії та соціальні виплати нашим громадянам», - наголосила вона.