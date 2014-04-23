Ляшко пропонує заборонити в'їзд до України Путіну та російським депутатам

Позафракційний народний депутат Олег Ляшко зареєстрував у ВР проект закону про запровадження санкцій щодо осіб, причетних до окупації і анексії Автономної Республіки Крим та міста Севастополя.

Текст законопроекту (№4752) розміщено на сайті парламенту.

Документом пропонується віднести до переліку осіб, які причетні до військової агресії Російської Федерації проти України і подальших окупації та анексії частини території України - Автономної Республіки Крим та міста Севастополя:

1) депутатів Верховної Ради АР Крим, які 6 березня проголосували за постанову «Про проведення загальнокримського референдуму» та депутатів Севастопольської міської ради, які 6 березня проголосували за постанову «Про участь у проведенні загальнокримського референдуму»;

Читайте такожЛяшко в Раді вигнав депутата від ПР Олійника із залу (фото)

2) фізичних осіб, які, будучи посадовими особами державних органів України, зрадили присязі і сприяли проведенню так званого загальнокримського референдуму 16 березня;

3) посадових та службових осіб органів, що створені, обрані чи призначені на окупованій території України, у порядку, не передбаченому законодавством України;

4) президента Російської Федерації;

5) голову уряду Російської Федерації, федеральних міністрів та керівників федеральних служб і федеральних агентств РФ, інших посадових осіб уряду РФ;

Читайте такожЛяшко - охочим штурмувати Раду: Ви працюєте на Путіна

6) членів Ради Федерації та Державної думи — верхньої та нижньої палат Федеральних зборів РФ, які 1 березня проголосували за надання згоди президенту Росії на використання збройних сил РФ на території України;

7) осіб, які виконують роботи, пов'язані зі збройними силами РФ та військово-промисловим комплексом Російської Федерації;

8) посадових осіб інших державних органів РФ, що здійснювали участь в організації і проведенні військової агресії Росії проти України та подальших окупації і анексії частини території України – АР Крим та Севастополя;

Читайте такожЛяшко стверджує, що у Луганську сепаратисти захопили 300 автоматів і 100 пістолетів

9) фізичних та юридичних осіб, що здійснюють на території АР Крим та міста Севастополя діяльність, яка Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України» вважається незаконною та забороняється;

10) фізичних осіб – іноземців, що публічно виступили на підтримку дій органів влади РФ стосовно окупації та анексії території України;

11) фізичних та юридичних осіб, що "підпорядковані чи знаходяться у власності або під контролем", чи діяли, збиралися діяти в інтересах або від імені, прямо або побічно, будь-якої з осіб, які зазначені у підпунктах 1-10 цієї частини, або які їм матеріально сприяли, надавали спонсорство, фінансову, матеріальну або технологічну підтримку товарами або послугами діяльності, або самі отримували це від цих осіб.

Зазначається, що список конкретних фізичних і юридичних осіб, що відносяться до зазначеного у частині першій цієї статті переліку категорій осіб, які причетні до військової агресії РФ проти України та подальших окупації та анексії частини території України, складається Службою безпеки України за поданням державних органів України та народних депутатів України і повинен розміщуватися на офіційному веб-сайті СБУ в Інтернеті.

Читайте такожЛяшко задекларував 196 тисяч гривень доходу за минулий рік

Цим законопроектом стосовно фізичних та юридичних осіб, причетних до окупації і анексії Криму та Севастополя, передбачено: заборона в’їзду на територію України; блокування на території України, в тому числі заборона передачі, викупу, експорту, а також не може бути предметом будь-яких операцій усе майно або майнові права; заборона допуску до участі в державних закупівлях та виконання будь-яких робіт, що пов'язані зі збройними силами та суб’єктами військово-промислового комплексу України.

Крім того, не допускається здійснювати "будь-які фінансові операції, що мають метою ухилитися від заборон, передбачених цим законом, або уникнути їх, які їх порушують чи намагаються порушити; змови або домовленості, укладені для порушення будь-якої із заборон, передбачених цим законом".