Дивіться онлайн-трансляцію засідання Верховної Ради

Як передає кореспондент УНІАН, крім того, народні депутати розглянуть законопроект про внесення змін до статті 110 Кримінального кодексу України (щодо посилення кримінальної відповідальності за незаконне розміщення на території України державних символів інших держав).

Також передбачається прийняти рішення з уже обговорених питань, зокрема щодо обрання міських голів за мажоритарною системою абсолютною більшістю.

Також планується включити до порядку денного сесії ряд законопроектів, у тому числі про санкції стосовно осіб, причетних до окупації та анексії Криму і Севастополя.