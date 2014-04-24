Бойовики дійсно захопили дитсадок у Слов'янську, але дітей там немає - Тимчук

Про це повідомив координатор групи Інформаційний Опір Дмитро Тимчук на своїй сторінці в Facebook.

"За оперативними даними групи "Інформаційний Опір", у всіх дитячих садках в Слов'янську на даний момент відсутні діти та персонал. Один з дитячих садків дійсно зайнятий бойовиками. Вони влаштували тут "пункт відпочинку". Діти і персонал в даному дитячому садку також відсутні", - сказано в повідомленні.

Нагадаємо, раніше в соцмережах з'явилася інформація, що терористи в Слов'янську намагаються використовувати "тактику Путіна" і прикриватися від силовиків живим щитом з дітей. Як повідомив журналіст Роман Бурко, дітей просто не віддавали батькам.

Пізніше начальник Департаменту освіти і науки Донецької обласної державної адміністрації спростував це повідомлення.