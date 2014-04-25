Депутат Держдуми: Путін не може зупинитися, інакше його назвуть слабаком

Так вважає депутат Державної Думи Росії Ілля Пономарьов, єдиний депутат, який проголосував проти входження Криму до складу РФ, пише Українська правда.

"Мені здається, що, по-перше, його (Путіна) реальна аудиторія - це громадяни Росії, це внутрішні проблеми Росії, і для нього дуже важливо бути переможцем", - сказав він в ефірі 5 каналу.

"Почавши анексію Криму, він ступив на дуже небезпечний шлях, він не може зупинитися. Тому що він сказав, що ми повинні звільняти, каже, що в Києві - фашисти, бандерівці, і ми повинні захистити народ від бандерівців", - додав Пономарьов.

"І в цій ситуації, коли є загострення в Східних регіонах, він (Путін) навіть якщо б хотів зупинитися, він не може, тому що він повинен рухатися вперед, інакше його всередині країни назвуть слабаком, який не в змозі захистити наш братній український народ від бандерівців", - підкреслив депутат.

"Тому коли починається ця антитерористична операція, починаються якісь бойові дії, починається якийсь рух військ – одразу ж це з'являється в інтернеті, одразу ж відповідно він (Путін) реагує", - сказав політик.

"Я не думаю, що він хоче перейти кордон (ввести російські війська на материкову Україну), я не думаю, що взагалі у нього є хоч який-небудь план", - вважає Пономарьов.

"Я впевнений абсолютно, що ніколи не було жодного плану щодо Криму. Коли Янукович змушений був тікати з Києва, тоді треба було показати, що не ми (Росія) зробили ставку на неправильного хлопця, а ми от зробимо асиметричну дію, і вийдемо з цього процесу переможцями, нібито це був якийсь давно продуманий план", - зазначив він.

"Думаю, що в Східних областях України та сама ситуація", - вважає депутат.

"Там якийсь відбувається процес, який почався, в тому числі, і за нашої участі. Він абсолютно некерований, тому що існують практично рівні групи населення, які хочуть до Росії, які хочуть федералізації і які хочуть унітарної України", - заявив Пономарьов.

"Всі це прекрасно розуміють. Я бачив, що в адміністрації президента Росії є ця соціологія. Тобто там розуміють, що більше 25% населення за Росію там немає. Тому референдум просто так виграти неможливо (...), а з'їхати з цієї теми теж не виходить", - сказав він.

"Я абсолютно впевнений, що в Східних областях України присутні російські військовослужбовці в дуже маленькій кількості. І це не солдати регулярної армії, це, швидше за все, представники спецназу і військової розвідки", - додав депутат.

Він сказав, що така невелика кількість солдат не могла б нічого зробити, якби не було підґрунття, вказуючи на підтримку Росії частиною населення.

"І мені здається, що коли ви (Україна) йдете шляхом військового силового тиску - це абсолютно тупиково. Ви не виграєте у Росії методом сили. Це можна виграти, тільки виходячи на площу до людей і розмовляючи з ними їхньою мовою", - вважає Пономарьов.