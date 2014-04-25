Путін доручив розробити програму розвитку Чорноморського флоту

09:51, 25 квітня 2014
Політика
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Президент Росії Володимир Путін доручив уряду РФ і Міністерству оборони до 1 червня розробити програму розвитку Чорноморського флоту.

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Про це УНІАН повідомили в прес-службі Кремля.

«Уряду Російської Федерації спільно з Міноборони Росії розробити програму розвитку Чорноморського флоту. Термін - 1 червня 2014 року», - йдеться в повідомленні.

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Відповідальними призначені особисто прем'єр-міністр РФ Дмитро Медведєв і міністр оборони РФ Сергій Шойгу.

Довідка УНІАН. 16 березня при військовій і політичній підтримці РФ в Криму відбувся неконституційний і невизнаний світом референдум про самовизначення Криму. За даними самопроголошених кримських властей, 96,77% взяли участь в голосуванні, висловилися за приєднання Криму до Росії.

17 березня нелегітимний парламент Криму проголосив регіон незалежною суверенною державою - Республіка Крим - і звернувся до Росії з пропозицією про прийняття Республіки Крим до складу РФ в якості нового суб'єкта зі статусом республіки.

18 березня в Кремлі був підписаний так званий «договір» про прийняття до складу РФ Криму і Севастополя.

Один з лідерів кримських татар Мустафа Джемілєв, виступаючи 31 березня на неформальному засіданні Ради Безпеки ООН в Нью-Йорку, назвав референдум в Криму «цинічним», «так званим» і «абсурдним». Він додав, що, за його даними, у референдумі брали участь 82% жителів Криму, як повідомляють російські влади, а всього 32,4%.

27 березня Генасамблея ООН більшістю голосів прийняла резолюцію щодо територіальної цілісності України, в якій референдум в Криму визнаний незаконним. Цей документ підтримали 100 держав, 11 проголосували проти, зокрема Білорусь. 58 членів Генасамблеї утрималися.

Практично всі країни світу не визнали територіального розділу України, засудивши дії Кремля.

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