СБУ затримала слідчого Міндоходів в Одеській області за підозрою у вимаганні хабара

Про це УНІАН повідомили в прес-службі СБУ.

У повідомленні зазначається, що “Служба безпеки України спільно з Генеральною прокуратурою України викрили протиправну діяльність старшого слідчого одного з підрозділів Головного управління Міндоходів в Одеській області, який вимагав та одержав неправомірну вигоду”.Читайте такожНа хабарі затримали завідуючого відділенням коледжу

Як зазначають в СБУ, слідчий вимагав 900 тисяч гривень від власника мережі автозаправок за закриття кримінального провадження, розпочатого за фактом ухилення від сплати податків. Днями співробітники СБУ затримали “зловмисника у його автомобілі під час одержання ним другої частини хабара - 350 тисяч гривень, а першу частину – 100 тис. грн - посадовець отримав на початку квітня”.

Затриманому повідомлено про підозру у скоєнні злочину, передбаченого ч.5 ст.368 (одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище, неправомірної вигоди в особливо великому розмірі, поєднане із вимаганням) Кримінального кодексу України.