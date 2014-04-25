Порошенко обіцяє зміцнити обороноздатність України



Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час брифінгу у Вінниці 25 квітня.

«Першим моїм кроком буде відвідування командного пункту ЗСУ. Впевнений, першочерговим має стати приділення уваги щодо підвищення обороноздатності наших військових сил. Не лише створення ефективної, мобільної високопрофесійної армій, а й патріотичної. Нам потрібен патріотизм вихованців Нахімовського училища, які розгорнули прапор. Потрібен патріотизм десантника, який з гранатою вийшов і не дав захопити військову техніку. Потрібен патріотизм військово-морських сил України, які зберегли вірність присязі», - сказав Порошенко.

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Другим кроком за його словами стане – робота з модернізації країни, продовження європейської інтеграції і створення конкурентної економіки. «Третє – це децентралізація влади. Четверте – незалежні суди. Якщо коротко, то подивіться на угоду про асоціацію (Угода про асоціацію між Україною та ЄС- УНІАН) – там викладена програма, яку я буду виконувати», - сказав Порошенко.