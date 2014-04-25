Порошенко обіцяє зміцнити обороноздатність України

22:34, 25 квітня 2014
Політика
0 0

Першим кроком кандидата у Президенти України Петра Порошенка на посаді Президента стане відвідування командного пункту ЗСУ та приділення уваги укріпленню обороноздатності країни.

Порошенко Петр


Як передає кореспондент УНІАН, про це Порошенко сказав під час брифінгу у Вінниці 25 квітня.

«Першим моїм кроком буде відвідування командного пункту ЗСУ. Впевнений, першочерговим має стати приділення уваги щодо підвищення обороноздатності наших військових сил. Не лише створення ефективної, мобільної високопрофесійної армій, а й патріотичної. Нам потрібен патріотизм вихованців Нахімовського училища, які розгорнули прапор. Потрібен патріотизм десантника, який з гранатою вийшов і не дав захопити військову техніку. Потрібен патріотизм військово-морських сил України, які зберегли вірність присязі», - сказав Порошенко. 

Читайте такожПереважна більшість луганчан хочуть жити в єдиній Україні - Порошенко

Другим кроком за його словами стане – робота з модернізації країни, продовження європейської інтеграції і створення конкурентної економіки. «Третє – це децентралізація влади. Четверте – незалежні суди. Якщо коротко, то подивіться на угоду про асоціацію (Угода про асоціацію між Україною та ЄС- УНІАН) – там викладена програма, яку я буду виконувати», - сказав Порошенко.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter