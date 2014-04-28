У МВС заявили, що бійку з ультрас у Харкові спровокували сепаратисти

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомляється на сайті Головного управління МВС України в Харківській області.

«Майже по завершенню заходу агресивно налаштовані прихильники федералізації держави намагалися напасти на учасників акції (на учасників ходи за єдність України – УНІАН), при цьому використовували біти, палиці тощо. Між учасниками двох мітингів сталася бійка. Завдяки своєчасному втручанню працівників міліції конфлікт вдалося локалізувати», - йдеться в повідомленні.

Заданими міліції, внаслідок бійок постраждали «декілька чоловік», а також двоє працівників міліції. У постраждалих травми легкої та середньої тяжкості.

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Головне управління МВС України в Харківській області закликало всіх жителів та гостей Харкова дотримуватися законів та не порушувати громадський порядок.

Як повідомляв УНІАН, ультрас харківського «Металіста» та дніпропетровського «Дніпра» вчора, 27 квітня, провели центральної частиною Харкова ходу за єдність України. У ході брали участь, за відомостями міліції, щонайменше 5 тис. осіб. Наприкінці маршу неподалік стадіону «Металіст» сталася масова бійка ультрас із близько 300 прихильниками федералізації, внаслідок якої постраждало кілька людей.