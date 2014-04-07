У Харкові прихильники федералізації з бітами удруге розігнали мітинг Євромайдану

Як передає кореспондент УНІАН, близько 19.20 кілька сотень антимайданівців у масках на обличчі і з бітами у руках напали на євромайданівських активістів.

Якийсь час антимайданівці закидали мітинг опонентів петардами і вибуховими пакетами, також було чутно менш гучні вибухи. Після цього антимайданівці, які вишикувалися уздовж площі Свободи під стінами старого корпусу готелю «Харків», з бітами кинулися у бік активістів Євромайдану. Ті, у свою чергу, почали рятуватися втечею і побігли до парку імені Шевченка.

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У парку і на площі Свободи сталося кілька сутичок. Активісти антимайдану гналися за учасниками євроінтеграційного мітингу до кінця парку імені Шевченка - до будівлі Харківського академічного театру опери і балету. В ході сутичок кілька людей дістали удари і садна.

У ці хвилини групи антимайданівців повертаються з парку ім. Шевченка до будівлі облдержадміністрації. Там продовжується мітинг прихильників федералізації України.