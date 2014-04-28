Сепаратисти розбили 5 машин учасників автопробігу на підтримку України в Донецьку- ЗМІ
21:07, 28 квітня 2014Політика
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Агресивно налаштовані мітингувальники розбили п'ять машин учасників автопробігу на підтримку єдиної України в Донецьку.
Фото: Facebook ЄвроМайдан - EuroMaydan
"Побили п'ять машин. Били бітами, арматурою, камінням", - розповів агентству Остров один з учасників автопробігу.
Раніше повідомлялося, що прихильники самопроголошеної "Донецької республіки" в камуфляжі, з битками та арматурою напали на учасників ходи за єдину Україну. На даний момент відомо про 14 постраждалих.
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