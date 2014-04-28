Сепаратисти розбили 5 машин учасників автопробігу на підтримку України в Донецьку- ЗМІ

"Побили п'ять машин. Били бітами, арматурою, камінням", - розповів агентству Остров один з учасників автопробігу.

Раніше повідомлялося, що прихильники самопроголошеної "Донецької республіки" в камуфляжі, з битками та арматурою напали на учасників ходи за єдину Україну. На даний момент відомо про 14 постраждалих.