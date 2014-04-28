Луценко: Замах на Кернеса - зміна тактики Кремля

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав лідер «Третьої Української Республіки» Юрій Луценко.

«І раніше лояльне до Російської Федерації населення, і бізнес, і місцеві еліти після злочинів диверсійників у Слов`янську і зачистці в Криму обирають стабільність в Україні», - наголошує політик.

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На його думку, «постріл у Кернеса є першим серед запланованих терактів проти неслухняних Москві лідерів громадської думки».

«Чорні мітки вже отримали й інші особи, що символізують український економічний націоналізм в регіоні. Можливі також замахи на лідерів виборчої кампанії», - прогнозує політик.

«Все це примушує ще раз голосно сказати: ми повинні припинити «хатню війну», домовитися про співпрацю в рамках єдиної команди євроремонту і виграти вибори 25 травня», - резюмує Луценко.