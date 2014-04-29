Прокурор Донеччини обіцяв притягнути до кримінальної відповідальності вбивць Рибака

Про це Франтовський сказав сьогодні, 28 квітня, на зустрічі з депутатами Донецької обласної ради, на якій був присутній і начальник обласного главку міліції Костянтин Пожидаєв.

«Я наполіг, щоб обласний прокурор дав слово офіцера депутатам і запевнив, що буде вжито всіх зусиль для розкриття вбивства нашого колеги Володимира Рибака. На зустрічі мав бути губернатор Сергій Тарута і заступник начальника обласного СБУ, але вони прибули», - розповів Gorlovka.ua депутат Донецької облради Сергій Вініченко.

Нагадаємо, 19 квітня в районі міста Слов'янська біля берегів річки Торець знайдено тіла двох чоловіків зі слідами насильницької смерті. В одному з них 23 квітня Олена Рибак впізнала чоловіка - депутата Горлівської міської ради Володимира Рибака.

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Володимир Рибак був викрадений 17 квітня в Горлівці після мітингу, організованого на підтримку міського голови Євгена Клепа. В ході мітингу депутат хотів зняти прапор «Донецької народної республіки», а також неодноразово намагався прорватися до мікрофона. Однак промерські активісти завзято захищали свою територію.

Після цього, за словами свідка, під'їхав автомобіль, і невідомі особи буквально заштовхали Володимира Рибака в салон. У Центрально-Міський райвідділ міліції було подано відповідну заяву. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 146 Кримінального кодексу України - «незаконне позбавлення волі або викрадення людини».