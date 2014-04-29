Політтехнолог: Янукович на Донбасі робить те, що не може дозволити собі Путін

Про це він сказав в інтерв'ю виданню "Острів".

"Там розставлені його люди, в тому числі серед силовиків. Він не втрачає зв'язок з ними, це відчувається. Він відіграє певну роль груші під килимом. Тобто, те, що не може дозволити собі Путін на Донбасі, робить зараз Янукович. У мене таке відчуття, що ось ці відчайдушні сепаратисти - це не путінська, технологічно, команда, - це люди Януковича", - сказав він.

За його словами, у "зелених чоловічків" роль якась існує, "тому що видно їх професіоналізм". Але основну роль виконують люди Януковича.

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"Наскільки я розумію ці люди і їх сім'ї вже в Росії, їм вже щось обіцяно, і я не думаю, що це обіцяно Путіним. Путін розвідник - він так грубо б не працював. Я взагалі думаю, що Янукович зараз - серйозна проблема. Те, що його тоді випустили з України це тепер дуже серйозна проблема", - сказав Гельман.

При цьому він зазначив, що якщо Донбас піде від України, Віктор Янукович перестане бути потрібен Володимиру Путіну.

"Після того, як виконає своє завдання він не потрібен. Це раз. По-друге, якщо раптом Янукович в Донецьку отримує якусь офіційну посаду це означає, що криза буде продовжуватися. Тому що він з точки зору сусідньої країни - злочинець. Навіщо це потрібно? Донецьку навіщо це потрібно? Навіть про-російському Донецьку навіщо це потрібно? Не розумію. Він потрібен зараз. Як дипломатична зброя, як людина, яка має своїх людей, знає кому подзвонити, про що попросити, що пообіцяти", - розповів Гельман.