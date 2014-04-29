У Брянці напали на офіс штабу Порошенка

Про це «Луганск.Комментарии» повідомив довірена особа по округу № 107 Юрій Мар'їн.

За його словами, агресивно налаштовані чоловіки і жінки різного віку, погрожували працівникам офісу, вимкнули комп'ютери, вилучили жорсткий диск з наявною на ньому информацією .

Читайте такожУ штабі Порошенка впевнені в його перемозі на виборах президента у першому туріТакож ними були вилучені 4 анкети з даними працівників штабу Петра Порошенка повідомили, що мають намір її оприлюднити, нібито «щоб люди знали в обличчя фашистів і бандерівців». Також нападники ображали і погрожували не тільки працівникам шатба, але і особисто кандидату у Президенти

На думку Юрія Мар'їна, це напад не був схоже на волевиявлення народу, а було, швидше за все, заздалегідь спланованою провокацією. В цей же час, подібний напад скоєно і на штаб Юлії Тимошенко у Брянці.