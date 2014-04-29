Нам нав’язують думку, що заручники на Донбасі «затримані», а не захоплені – Канівець

Про це заявив Олег Канівець, народний депутат України, керівник виборчого штабу кандидата в Президенти України Анатолія Гриценка. Так Канівець прокоментував офіційні повідомлення та публікації про дії проросійських озброєних угруповань на сході України.

«Я читаю новини одного, другого українського сайту – пишуть, що наших військових та кінематографістів на Донеччині «затримали». Навіть речниця СБУ каже «затримання». Вибачте, хто затримав громадян? Криваві сепаратисти, вочевидь керовані російськими спецслужбами? Це ж класичне захоплення заручників! Саме терористи заявляють, що вони «затримали» – а Україна дедалі більше вторує їм. Це неприпустима помилка!», – сказав Олег Канівець.

Йдеться не просто про лексичну помилку, наголосив Канівець, а про підміну понять, яку нав’язує російська пропаганда для викривлення суспільної думки України про дії сепаратистів.

«Самопроголошені мери-терористи заявляють російським телеканалам, що вони «затримали» українських громадян. Коли це переспівується в українському інформаційному просторі, мимохіть створюється викривлене, поблажливе враження про сепаратистів. «Затриманих», в тому числі цивільних і жінок, потім жорстоко катують, вбивають, явно використовують як заручників проти держави Україна. Але суспільству нав’язується законоподібне поняття «затримали» – ніби керовані з Росії фашисти мали якесь право це робити. Мусимо свідомо протидіяти цьому пропагандистському підступу Кремля», – відзначив Канівець.