ГПУ відкинула версію теракту на АЗС під Переслаявом

Про це УНІАН повідомили в прес-службі прокуратури Київської області.

"Після проведення першочергових слідчих дій версії про вчинення теракту чи умисного знищення майна шляхом підпалу, вибуху на автозаправній станції «БРСМ-Нафта» не знайшли свого підтвердження", - йдеться в повідомленні.

На даний час, зазначає прес-служба, у ході досудового розслідування вже встановлено несправність комунікаційної системи автомобільної газороздавальної колонки. У зв’язку з чим, газ по електрокомунікаційним системам потрапив до підвалу приміщення АЗС та магазину, що і призвело до вибуху. Вказане підтверджується вилученими речовими доказами та показами потерпілих і свідків.

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Нагадаємо, що вранці 22 квітня стався вибух у приміщенні магазину АЗС «БРСМ-Нафта», яка розташована на 45 км траси Бориспіль-Дніпропетровськ. Вибух повністю зруйнував адміністративне приміщення та магазин роздрібної торгівлі. Внаслідок інциденту 6 осіб загинуло, ще 6 з різними травмами перебувають у Переяслав-Хмельницькій центральній районній лікарні.

Водночас, у "БРСМ-Нафті" наполягали, що в апаратний блок АЗС у Переяслав-Хмельницькому хтось підклав вибухівку. «В апаратний блок хтось підклав вибухівку. Там нічого такого не було, що могло так сильно вибухнути. Всі резервуари з пальним цілі й на місці. Пляшка горілки такого не спричинить. В магазині, окрім спиртного, продуктів харчування та авто-побутової хімії нічого не було. Були ще прилади для смаження булок, і гриль для сосисок», - повідомив керівник прес-служби Олександр Мельничук.

У компанії наполягають на версії теракту. Зі слів Мельничука, власнику "БРСМ-Нафта" Андрію Бібі напередодні телефонували з погрозами.