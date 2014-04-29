Кримське представництво президента України працюватиме у Херсоні

Про це на зустрічі з переселенцями та сім'ями військовослужбовців, які прибули із Криму, сказала міністр соціальної політики Людмила Денісова, повідомили УНІАН у прес-слжбі Міністерства соцполітики.

"Ті громадяни, які виїжджатимуть з Автономної Республіки Крим, зможуть звернутися за допомогою до Представництва президента України в Херсоні. Таким чином, відтепер те представництво, яке раніше розміщувалося в Криму, вже найближчим часом буде організоване на материковій частині України", - сказала Денісова.Читайте такожРФ встановила держкордон між Кримом і Україною - ЗМІ

Міністр підкреслила, що це представництво матиме розширені функції, зокрема у сфері соціальної політики та захисту. За її словами, звернувшись туди, кримчани зможуть отримати всі необхідні консультації.