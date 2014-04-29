США миттєво відреагують на перетин військами РФ українського кордону - посол

У США обіцяють миттєву реакцію на перетин російськими військами українського кордону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав на брифінгу в Києві посол США в Україні Джеффрі Пайєтт.

"Якщо російські війська перейдуть кордон, це буде дуже великою ескалацією, і на це буде миттєва реакція США", - сказав посол.

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На його думку, такий развиток подій буде драматичним та викличе трагічні наслідки.

Пайєтт пообіцяв, що в разі ескалації конфлікту Росію очікують нові санкції. "Надто рано списувати ці санкції... Я бачив деякі коментарі, включаючи колег, друзів у фінансовому секторі, що цього недостатньо. Якщо подивитися на ті втрати, які має російський ринок, надто рано говорити, що ці санкції не матимуть впливу... Це не кінець. Санкції спрямовані, щоб досягти деяких змін у діях Росії. Якщо ми побачимо подальшу ескалацію, дестабілізацію, буде наступна реакція на це", - наголосив він та висловив сподівання, що ці кроки США буде вживати спільно з Європейським Союзом.

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Пайєтт нагадав, що США та Україна домовились, що Америка надасть українським військам "не летальну" військову допомогу. Пайєтт зауважив, що його країна планує підсилити цю допомогу , відповідаючи на запити України.