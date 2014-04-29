Під ОДА в Луганську бійці Нацгвардії погодилися здати зброю - ЗМІ

Для них натовп сепаратистів створив коридор. Правоохоронці йшли під крики "Молодці!". Але чутно було і нецензурну лексику, багато хто із сепаратистів хотів, аби бійці Нацгвардії все ж віддали свою зброю.

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За 10 хвилин до цього один з ватажків сепаратистів повідомив - міліціонерам поставили умову, за якої вони зможуть піти до своєї частини без здачі зброї, передає ТСН посилаючись на онлайн-трансляцію.

Ця умова - звільнення правоохоронцями усіх стратегічних будівель Луганська, зокрема, адміністративні будівель, аеропорту, телеканалу. Сепаратисти натомість висталять там свою охорону. Зброю бійці Нацгвардії здали до кімнати зброї.

Кімнату опечатають, сепаратисти кажуть, що виставлять там свою охорону. Нагадаємо, проросійські сепаратисти вибили шибки в будівлі Луганської обладміністрації і через розбиті вікна проникли всередину, в хід пішли димові шашки та петарди.