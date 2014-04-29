Почалося озброєне захоплення будівлі ГУ МВД у Луганській області
19:24, 29 квітня 2014Політика
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У Луганську почалося озброєне захоплення Головного управління Міністерства внутрішніх справ у Луганській області.
Почалося озброєне захоплення будівлі ГУ МВД у Луганській області / REUTERS
Як передає кореспондент УНІАН, від будівлі чутно постріли.
Як повідомляв УНІАН, у Луганську близько 3 тисяч проросійськи налаштованих мітингувальників сьогодні захопили будівлю Луганської облдержадміністрації. Наразі на будівлі встановлено прапори Російської Федерації й самопроголошеної Луганської народної республіки.
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Також було повідомлення, що озброєні автоматами люди захопили обласне телебачення й обласну прокуратуру, а мітингувальники штурмують будівлю обласної міліції.
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