Українські еліти зацікавлені в розколі країни - Рабінович
Політики України втомилися від чвар і сварок і вже підсвідомо готові до того, що країна буде поділена на дві частини, у кожній з яких буде правити своя група. Причому, правити на тривалу перспективу.
Таке припущення в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV висловив кандидат у президенти Вадим Рабінович.
«Нескінченна зміна урядів складна для них самих. Політикам здається, що вони приходять на століття, вони починають облаштовуватися, обростати будинками, будувати перспективи власного благополуччя... Але тут приходять такі, з іншого регіону, а цих - прибирають. І так постійно. Це страшно прикро. Тому підсвідомо ці еліти прийшли до висновку, що зручніше всього один раз попрощатися один з одним - і правити довго», - озвучив свою версію Рабінович.
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На його думку, розкол країни може влаштувати політичні еліти, якщо вони домовляться, що одна група править однією частиною України, інша - іншого.
Аргументуючи своє припущення, Вадим Рабінович зазначив, що кожен раз, коли українські політики втручаються у відносини «захід-схід», починаються проблеми і протистояння.
«Коли звичайні люди спілкуються між собою - все добре. Ніхто не ділить на «львівських» чи «донецьких». Ніхто не ділить на «україномовних» і «російськомовних». Але як тільки це виходить на політичний рівень - починаються проблеми. Це спеціально привноситься політиками, щоб вони могли правити країною нескінченно», - резюмував кандидат.