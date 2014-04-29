Українські еліти зацікавлені в розколі країни - Рабінович

Таке припущення в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV висловив кандидат у президенти Вадим Рабінович.

«Нескінченна зміна урядів складна для них самих. Політикам здається, що вони приходять на століття, вони починають облаштовуватися, обростати будинками, будувати перспективи власного благополуччя... Але тут приходять такі, з іншого регіону, а цих - прибирають. І так постійно. Це страшно прикро. Тому підсвідомо ці еліти прийшли до висновку, що зручніше всього один раз попрощатися один з одним - і правити довго», - озвучив свою версію Рабінович.

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На його думку, розкол країни може влаштувати політичні еліти, якщо вони домовляться, що одна група править однією частиною України, інша - іншого.

Аргументуючи своє припущення, Вадим Рабінович зазначив, що кожен раз, коли українські політики втручаються у відносини «захід-схід», починаються проблеми і протистояння.

«Коли звичайні люди спілкуються між собою - все добре. Ніхто не ділить на «львівських» чи «донецьких». Ніхто не ділить на «україномовних» і «російськомовних». Але як тільки це виходить на політичний рівень - починаються проблеми. Це спеціально привноситься політиками, щоб вони могли правити країною нескінченно», - резюмував кандидат.