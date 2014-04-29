На Донеччині викрали члена окружної виборчої комісії від "ВО" Свобода " - ЗМІ
21:07, 29 квітня 2014Політика
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У Костянтинівці Донецької області На Донеччині викрали члена окружної виборчої комісії.
На Донеччині викрали члена окружної виборчої комісії - ЗМІ/ Фото: konstantinovka.com.ua
Викрали Маланчука Ярослава Богдановича - члена ОВК № 50 Красноармійська від "ВО" Свобода ". Його викрали в Костянтинівці близько торгового центру, зв'язали і поставили на коліна, потім кинули в авто і відвезли повідомляють Новости Донбасса у Twitter.
Нагадаємо, 28 квітня терористи захопили мерію та міліцію Костянтинівки на Донеччині.
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